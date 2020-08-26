РИАМО - 26 авг. На благотворительном концерте 28 августа в Клину у стен Троицкого собора выступят солисты и хор московского музыкального театра «Геликон-опера» под управлением главного хормейстера и дирижера концерта Евгения Ильина, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«С нетерпением ждем концерт фестиваля «Русская опера у стен монастыря», который пройдет 28 августа в подмосковном Клину. Особенно приятно, что перед нашими жителями снова выступят солисты театра «Геликон-опера» – коллектив, который давно и тесно дружит с Подмосковьем», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

В мероприятии также примет участие народный артист России Дмитрий Певцов. На концерте прозвучат произведения духовной музыки великих русских композиторов – П. Чайковского, П. Чеснокова, А. Андреева, С. Рахманинова.

Все собранные средства будут перечислены на реставрацию Троицкого собора.

Проект «Русская опера у стен монастыря» существует уже пять лет. Одной из его задач стало привлечение внимания населения к сохранению православных святынь. В прошлые годы музыка звучала у монастырей и храмов в Коломне, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Серпухове, Можайске.

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