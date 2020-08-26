РИАМО - 26 авг. В Московской области за минувшие сутки выявили 143 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования за пандемию составляет 67 451, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки умерли три пациента с коронавирусом, за весь период жертвами Covid-19 в регионе стали 1174 человека. За сутки выздоровели 151 пациент. Всего выздоровели и выписались из больниц 50 889 человек.

Жителям напомнили, что при появлении любых симптомов ОРВИ нужно сразу вызывать на дом врача. Самолечение опасно для жизни и здоровья.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса 8 800 550-50-30 и тематических сайт covid.mz.mosreg.ru.

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26 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Среднее число новых случаев Covid‑19 в столице сократилось на 4,4% за две недели. Пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 4 676 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 143 больных. В Москве - 640.

- 11 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4764 пациент с выявленным Covid-19.