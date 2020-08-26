РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 авг. Экспозиция Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в госкорпорацию «Ростех»), представленная на форуме «Армия-2020», вызвала большой интерес у СМИ, говорится в сообщении пресс-службы института.

ЦНИИТОЧМАШ, расположенный в микрорайоне Климовск Подольска представил свое оружие в парке «Патриот» на VI Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

«ЦНИИТОЧМАШ привез на форум армейский «Удав», уже вошедший в серию, новые самозарядные спортивные пистолеты РГ120 и РГ120-1 (ОКР «Аспид») и компактный самозарядный пистолет скрытого ношения РГ120-2, получивший неофициальное название «Полоз». Это показательный пример того, как конструкторы института выполнили задачу сохранения преемственности в разработке оружия, чтобы взаимозаменяемость их деталей и боеприпасов составляла не менее 80%. Стенд ЦНИИТОЧМАШ на форуме посетило рекордное количество представителей информационных агентств и средств массовой информации, в том числе зарубежных», - говорится в сообщении.

Генеральный директор АО «ЦНИИТОЧМАШ» Альберт Баков отметил, что современные реалии требуют комплексного и системного подхода к разработке высокоточного оружия. В настоящее время в институте инженеры-конструкторы проектируют линейки экспериментальных образцов, в частности, пистолетов, конструкция которых позволяет легко адаптировать их под нужды пользователя (как сотрудников силовых структур, так и спортсменов) с минимальными затратами при производстве оружия и патронов к нему.

Военно-технический форум «Армия-2020» проводится до 29 августа на трех площадках в Московской области: в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино. Он проводится уже в шестой раз.