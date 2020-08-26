РИАМО - 26 авг. Житель Москвы 1961 года рождения стал жертвой мошенницы, которая списала с его банковского счета 650 тысяч рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратился пожилой мужчина, который заявил о краже крупной суммы денег с банковских счетов.

«Мужчине позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником пенсионного фонда. Под предлогом дополнительных выплат с предыдущего места работы, обманным путем она завладела реквизитами банковских карт и кодами из СМС-сообщений, после чего совершила кражу денежных средств в сумме 679 тысяч 603 рубля», – сказал собеседник агентства.

По факту случившегося ведется проверка. Выясняются детали инцидента.