РИАМО - 26 авг. Подмосковные спасатели «Мособлпожспас» 25 августа вывели из леса заблудившегося 74-летнего грибника, случай произошел недалеко от деревни Таблово, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

По словам спасателя поисково-спасательного отряда Дмитрия Чернявского, в Единую службу спасения «112» обратились родственники потерявшегося пенсионера.

«Пожилой мужчина отправился в лес за грибами в семь часов утра. Гуляя по лесу мужчина понял, что потерял ориентир и заблудился. Несколько часов грибник блуждал по лесу в поисках выхода, после чего выбился из сил и позвонил родственникам», - уточнил Чернявский.

Старший смены добавил, что спасателям было важно найти пожилого мужчину до наступления темноты, чтобы поиски не затянулись.

«Спасатели вычислили по телефону пострадавшего координаты его местонахождения. Поиски начали с подачи звукового сигнала сиреной», - добавил Чернявский.

Пенсионера нашли менее чем за час. Его отвезли домой. В медицинской помощи он не нуждался.