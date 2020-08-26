РИАМО - 26 авг. Неизвестный мошенник похитил со счета жителя столицы более полумиллиона рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Об инциденте полицейским стало известно 25 августа. Потерпевший 1966 года рождения сообщил о краже денег с банковского счета.
«Неизвестный неустановленным способом с банковского счета совершил кражу денежных средств в сумме 529 тысяч 500 рублей», – уточняется в сообщении.
По факту случившегося сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Ведется расследование.
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