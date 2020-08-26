РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 авг. Десять пенсионеров из подмосковных Люберец посетили с экскурсией Рузский городской округ в рамках проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В среду, 26 августа, в рамках программы «Активное долголетие» 10 люберчан пенсионного возраста посетили Рузский городской округ. Это первая поездка после снятия режима самоизоляции для людей старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания», - говорится в сообщении.

Все экскурсии и поездки проходят с соблюдением противоэпидемиологических правил.

Присоединиться к программе и путешествовать по Подмосковью абсолютно бесплатно может любой пенсионер из Люберец. Для этого нужно подать заявку на участие через портал; мобильное приложение «Соц.услуги» или обратиться в комплексный центр социального обслуживания.