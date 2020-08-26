РИАМО - 26 авг. В столице и Подмосковье с начала августа выпало 25% месячной нормы осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Норма осадков в августе составляет 77 миллиметров.

«Количество осадков в Москве с начала августа с учетом тех, что выпали ночью и утром, составило 19 миллиметров, или четверть от месячной нормы», — отмечается в материале.

Московский регион находится под влиянием теплых и влажных воздушных масс, приходящих с запада и юго-запада. Дожди также прогнозируются с 28 до 31 августа.

Ранее подмосковное ГУ МЧС РФ предупредило о дождях с грозами и усилении ветра до 15 метров в секунду до вечера среды. Также объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы до 21:00.