РИАМО - 26 авг. В Московской области на среду объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за грозы действует в Подмосковье до 21:00 среды.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской, Смоленской, Липецкой, Воронежской и Калужской областей.

В Московском регионе в среду ожидается облачность, дождь и гроза. Температура воздуха составит 19-21 градус. Юго-западный и западный ветра будут дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду.