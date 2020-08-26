РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 авг. Пожарные подмосковного Подольска рассказали школьникам о правилах пожарной безопасности в быту и на природе, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Летние каникулы завершаются. В рамках оздоровительной кампании сотрудники Подольского пожарно-спасательного гарнизона проводят акцию «Безопасность детства», обучая детей и подростков основам безопасности и навыкам поведения в чрезвычайных ситуациях.

«Так, на днях в детском оздоровительном лагере дневного пребывания на базе школы №3, а также в летнем лагере «Родничок» на базе лицея Климовска был проведен День пожарной безопасности. Боевые подразделения 7-й и 77-й пожарно-спасательных частей Подольского пожарно-спасательного гарнизона прибыли на пожарной машине. Дети были очень рады этому неожиданному визиту. Пожарные рассказали ребятам о своей службе и провели беседу по соблюдению правил пожарной безопасности в быту и на природе», - говорится в сообщении.

Детям разрешили посидеть в пожарной машине, показали пожарно-спасательную технику и обмундирование пожарного. Сотрудники спасательного ведомства продемонстрировали работу пожарного автомобиля, дали примерить свою боевую одежду.