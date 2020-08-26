РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 авг. В городском округе Щелково завершились ремонтные работы в 33 образовательных учреждениях, сообщается в официальной группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«На данный момент в 33 образовательных учреждениях округа завершен ремонт. Всего комиссией приняты и готовы к новому учебному году 83 образовательных учреждения. Кроме этого, 997 педагогов уже сдали анализы на Covid-19», - говорится в сообщении.

В школах подготовлены пищеблоки, установлено технологическое оборудование, приобретена новая мебель.