РИАМО - 26 авг. До 28 августа туристы могут забронировать тур по Подмосковью длительностью более четырех ночей на сумму не менее 25 тысяч рублей и вернуть часть денег, потраченных на путешествие, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Чтобы получить кэшбэк, необходимо оформить карту национальной платежной системы «Мир», если ее нет. Далее нужно зарегистрироваться в программе лояльности на портале мирпутешествий.рф.

«Процедура занимает не более 3 минут. Пользователю необходимо выбрать тур или вариант проживания от четырех ночей и на сумму не менее 25 тысяч рублей. Количество туристов может быть любым», — отмечается в материале.

Свои услуги предложат 700 туроператоров и более 3 тысячи отельеров. Они разработали для россиян 700 тысяч новых туристических предложений, в том числе разнообразные экскурсии и круизные туры по Подмосковью.

С помощью карты «Мир» нужно оплатить до 28 августа полную стоимость тура на сайте гостиницы или туроператора. В течение пяти рабочих дней произойдет возврат средств: пять тысяч рублей за туры стоимостью до 50 тысяч рублей, 10 тысяч рублей за туры до 75 тысяч рублей и 15 тысяч рублей за туры от 75 тысяч рублей. Тур должен завершиться не позднее 31 декабря.

Субсидия за отдых – это проект Федерального агентства по туризму. Вернуть часть денег за путешествие могут любой россиянин. Подробнее о проекте можно узнать на сайте — мирпутешествий.рф.

Познакомиться с туристическими жемчужинами Подмосковья можно в подкасте «Путь-дорога», который запустило Региональное информационное агентство Московской области. Ведущие расскажут слушателям не только о достопримечательностях региона, но и о местах для активного отдыха с семьей и друзьями. Слушать новые выпуски подкаста можно в любом удобном приложении, соцсети «ВКонтакте», а также на сайте «Путь-дорога»: https://travel.riamo.ru/podkasty.

Подкаст о подмосковном туризме «Путь-дорога»>>