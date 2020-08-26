РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 авг. Онлайн-рассказ могут послушать жители Люберец в среду, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В среду, 26 августа, культурный центр «Октябрьский» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 12:00 прозвучит онлайн-рассказ», - говорится в сообщении.

В 14:00 можно будет посмотреть музыкальный клип группы «Мармелад». В 18:00 прозвучат песни в исполнении театра мюзикла «Успех».

Мероприятия пройдут по ссылке.