РИАМО - 26 авг. Врачи Московской области вылечили 151 человека за сутки от Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 50 889 заболевших», – уточняется в сообщении.

Всех пациентов выписали после того, как были получены отрицательные результаты исследования на наличие Covid-19.

Тесты на коронавирус можно сдать в более чем 260 медицинских учреждениях Московской области.

В Подмосковье работает горячая линия 8 800 550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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26 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Среднее число новых случаев Covid‑19 в столице сократилось на 4,4% за две недели. Пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 4 676 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 143 больных. В Москве - 640.

- 11 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4764 пациент с выявленным Covid-19.