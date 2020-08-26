РИАМО - 26 авг. В Москве началась плановая промывка фонтанов ко Дню города, в среду приступили к промывке фонтанов на Манежной площади, сообщил заместитель начальника участка «Гормост-фонтаны» ГБУ «Гормост» Виталий Давыдов.

«В рамках подготовки ко Дню города сегодня (в среду - ред.) производится плановая промывка фонтанов на Манежной площади. Промывка включает в себя целый комплекс мероприятий: слив воды, промывка гранитных поверхностей специальным моющим средством, промывка насоса высокого давления, промывка трубопроводов, заполнение системы чаш фонтана водой. Скульптуры тоже промываем», — сказал Давыдов.

Он добавил, что ко Дню города промываются абсолютно все фонтаны Москвы.

Бригада для промывки фонтана на Манежной площади состоит из пяти человек и двух поливомоечных машин. Работы по промывке и заполнению чаши займут порядка 18 часов.

Как отметил Давыдов, фонтаны в Москве промываются по специальному графику с момента запуска их в весенний период. В зависимости от того, где фонтан расположен, какой величины чаша, его моют от двух раз в неделю до одного раза в месяц.

В этом году День города в столице будет отметаться 5 и 6 сентября.

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