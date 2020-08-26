РИАМО (МЫТИЩИ) – 26 авг. В Мытищинской городской клинической больнице прооперировали мужчину с инсультом, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

У доставленного в региональный сосудистый центр МГКБ пациента полностью отсутствовала речь и он не понимал обращенную речь. Была сделана компьютерная томография головного мозга.

«В результате врачи определили, что причина – в тромбе, находящемся в артерии небольшого диаметра, питающей речевой центр. В итоге было принято решение о проведении операции, сосуд был открыт, и больной постепенно пошел на поправку. Утром следующего дня пациент уже понимал обращенную речь, выполнял инструкции», – говорится в сообщении.

Наиболее частые причины, приводящие к инсульту – гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и избыточный вес. Самое важное – вовремя выявить заболевание, начать лечение и придерживаться его. И проходить диспансеризацию.

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«Чаще всего мы оперируем более тяжелые случаи. Риск при вмешательствах на сосудах малого диаметра непропорционально велик. Мы не всегда идем на такие операции, особенно когда симптоматика, как в данном случае, не самая выраженная. Но в случае с данным пациентом мы решили, что операция необходима. В противном случае он мог остаться инвалидом, не понимающим обращенную речь, неспособным разговаривать, читать и писать», – сказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения сосудистого центра Антон Аналеев.

Он добавил, что региональный сосудистый центр МГКБ – один из немногих в Московской области, где активно выполняются подобные вмешательства.

«Многие пациенты, которые находятся на лечении в сосудистом центре, поступившие с обширными инсультами, до поступления считали себя здоровыми, ни на что не жаловались. Необходимо помнить о правиле «золотого часа». И как только появились первые признаки нарушения мозгового кровообращения, нужно вызывать скорую помощь», – отмечается в сообщении.

На сосудистые заболевания приходится более половины смертей, причем около пятой части из них настигает людей в трудоспособном возрасте.