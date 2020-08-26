РИАМО - 26 авг. Газовое оборудование в квартире жилого дома на улице Кубинка, где произошел пожар, не могло стать причиной возникновения огня, все приборы в квартире герметичны, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы «Мосгаза».

Утром в среду в пятиэтажке на улице Кубинка, 4 в Можайском районе столицы произошел хлопок и пожар. Площадь возгорания составила 55 квадратных метров. Пожарные в ходе тушения возгорания спасли 16 человек. Есть данные о пострадавших.

«Специалисты проверили состояние газового оборудования, все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет. Таким образом, газовое оборудование не является причиной возникновения пожара», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что плановое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования специалисты проводили чуть более месяца назад — 23 июля. Тогда замечаний в ходе проверки не выявили.

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