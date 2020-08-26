РИАМО - 26 авг. Эвакуированным жителям поврежденного дома на улице Кубинка в Москве будет предоставлено временное жилье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Дом после пожара будет оперативно отремонтирован», - написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Пожар в Можайском районе столицы случился утром в среду, на улице Кубинка, 4. На третьем этаже пятиэтажного дома произошел взрыв. Предполагается, что в одной из квартир взорвался газ. Площадь возгорания составила 55 квадратных метров.

В настоящий момент пожар на улице Кубинка ликвидировали.

ГСУ СК РФ по Москве и прокуратура города организовали проверки по факту произошедшего.

Видео с места взрыва в жилом доме в Москве>>