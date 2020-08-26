РИАМО - 26 авг. За две недели в Москве среднее число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией уменьшилось на 4,4%, а за два месяца – на 30,9%, сообщает столичный оперштаб.

За минувшие сутки в городе выявили 640 новых случаев коронавируса. Общее число случаев инфицирования на текущий момент составляет 259 070.

«Среди новых заболевших – 47,4% людей в возрасте от 18 до 45 лет, 23,1% – от 46 до 65 лет, 9,5% – от 66 до 79 лет, еще 8,3% – старше 80 лет. Также 11,7% среди заболевших – дети», — отмечается в материале.

Пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.

В мегаполисе, несмотря на увеличение числа тестирований на Covid-19, количество новых случаев заражения держится на низком уровне.

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26 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Среднее число новых случаев Covid‑19 в столице сократилось на 4,4% за две недели. Пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 4 676 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 143 больных. В Москве - 640.

- 11 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4764 пациент с выявленным Covid-19.