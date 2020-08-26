РИАМО - 26 авг. За две недели в Москве среднее число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией уменьшилось на 4,4%, а за два месяца – на 30,9%, сообщает столичный оперштаб.
За минувшие сутки в городе выявили 640 новых случаев коронавируса. Общее число случаев инфицирования на текущий момент составляет 259 070.
Пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.
В мегаполисе, несмотря на увеличение числа тестирований на Covid-19, количество новых случаев заражения держится на низком уровне.
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26 АВГУСТА
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Среднее число новых случаев Covid‑19 в столице сократилось на 4,4% за две недели. Пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.
- За сутки в России зарегистрировали 4 676 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 143 больных. В Москве - 640.
- 11 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4764 пациент с выявленным Covid-19.
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