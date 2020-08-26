РИАМО - 26 авг. Сотрудники МЧС спасли 16 человек во время тушения пожара на улице Кубинка в Можайском районе Москвы, сообщается на официальном сайте ведомства.
Возгорание случилось в среду по адресу: улица Кубинка, дом 4. Спасательные подразделения смогли оперативно ликвидировать пожар.
«Пожарно-спасательными подразделениями <...> из дома были спасены 16 человек», – уточняется в сообщении.
Информация о пострадавших в настоящий момент уточняется.
СК проводит по факту ЧП доследственную проверку.
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