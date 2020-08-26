РИАМО - 26 авг. Пожарные ликвидировали возгорание в жилом пятиэтажном доме на улице Кубинка в Можайском районе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МЧС РФ.

«Пожар произошел утром в среду на улице Кубинка, 4, на третьем этаже пятиэтажного дома. Принятыми мерами в 10:36 возгорание было ликвидировано», - говорится в сообщении.

Предварительно, в результате хлопка газа произошел пожар в одной из квартир. Общая площадь пожара составила 55 квадратных метров.

Следственный комитет и прокуратура организовали проверки по факту ЧП. На месте случившегося работают следователи и криминалисты.

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