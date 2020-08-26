РИАМО - 26 авг. Столичная прокуратура организовала проверку по факту хлопка и пожара, произошедшего в жилом пятиэтажном доме на улице Кубинка в Можайском районе, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Кубинка, дом 4. Предварительно, в результате хлопка газа произошел пожар в одной из квартир. Возгорание оперативно ликвидировали.

«По предварительным данным, есть пострадавшие и повреждено имущество. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего», — говорится в сообщении.

Специалисты проверят действия ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и обеспечения безопасности при использовании газового оборудования.

Кроме того, поставлено на контроль соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало, а также жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме.

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