РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 авг. Первая партия противогриппозной вакцины поступила в медучреждения Подольска, в настоящее время жителей округа призывают к вакцинации, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Ежегодно в осенне-зимний период активизируется циркуляция вирусов гриппа и других респираторных вирусов, передающихся от человека к человеку воздушно-капельным путем. Грипп и ОРВИ относятся к числу наиболее массовых инфекционных заболеваний, на их долю ежегодно приходится до 90-95% в структуре регистрируемой инфекционной заболеваемости. В настоящее время одним из эффективных способов профилактики является вакцинация.

«Иммунизация против гриппа проводится перед началом эпидемического сезона, оптимальные сроки - сентябрь-ноябрь для того, чтобы к началу эпидемического распространения инфекции у человека сформировался иммунитет. В настоящее время в Московскую область и, соответственно, в городской округ Подольск уже поступила первая партия противогриппозной вакцины для взрослого населения, медицинские организации приступили к вакцинации жителей», - сказала врач-эпидемиолог Подольского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Людмила Воробьева.

Она отметила, что все штаммы вирусов гриппа в эпидемический сезон 2020-2021 годов по сравнению с прошлым и позапрошлым эпидемическими сезонами новые. Кроме того, не исключено, что будут циркулировать одновременно два вируса гриппа В, поэтому будут производиться вакцины 3-валентные и 4-валентные.

«Мы настоятельно рекомендуем всем жителям округа позаботиться о себе и сделать прививку против гриппа. Вакцинация против гриппа включена в Национальный календарь прививок Российской Федерации и рекомендуется всем группам населения, но особенно показана: всем детям, начиная с 6 месяцев, студентам, призывникам, беременным женщинам, гражданам пенсионного возраста, людям, имеющим хронические заболевания, лицам из групп профессионального риска», - пояснила Воробьева.