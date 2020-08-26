РИАМО - 26 авг. В столице организовали доследственную проверку по факту пожара, который произошел в Можайском районе на улице Кубинка, дом 4, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, в пятиэтажном жилом доме, расположенном по улице Кубинка в Москве, произошел хлопок, повлекший возгорание и частичное обрушение», — сказала собеседник агентства.

Сведения о пострадавших уточняются.

На месте случившегося находятся следователи и криминалисты, они проводят проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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