РИАМО (МЫТИЩИ) – 26 авг. Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области проверили торгово-развлекательные центры 4Daily и «Июнь» в городском округе Мытищи на соблюдение санитарных требований, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Оба объекта полностью эксплуатируются. Все сотрудники ежедневно проходят осмотр состояния здоровья с занесением данных в специальный журнал. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами», – говорится в сообщении.

На территории торговых объектов расположены информационные стенды, на полу нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Систематично в здании проходит дезинфекция, в том числе рабочих поверхностей – ручек дверей и колясок.