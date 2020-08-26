РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 авг. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец 28 августа в ходе рейда будут выявлять водителей, нарушающих правила перевозки детей, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Рейд «Детское кресло» проведут сотрудники Люберецкой ГИБДД и 14 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«28 августа по адресу: горокруг Люберцы, Октябрьский проспект, дом 403 с 17:00 до 18:00 будет проведен очередной рейд «Детское кресло». В его ходе сотрудники ГИБДД проверят соблюдение водителями требований правил безопасной перевозки детей», – говорится в сообщении.

Перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна проходить с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно должна проводиться с использованием детских удерживающих систем соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств.

В противном случае водителя оштрафуют на три тысячи рублей.