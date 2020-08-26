РИАМО - 26 авг. Новую лимитированную серию транспортных карт «Стрелка» для учащихся выпустят к началу учебного года, выпуск будет посвящен 200-летнему юбилею со дня открытия Антарктиды, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На новых картах «Стрелка» изображены уникальные пейзажи ледяного континента, а также его главный символ – пингвины, населяющие Антарктиду. Новые карты «Учащегося» и «Учащегося сельской местности» будут доступны с 31 августа в 17 МФЦ подмосковных городов. Тираж карт составит 22 тысячи экземпляров», – сказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослав Иванов.

Новые карты «Стрелка» можно будет получить после подачи заявки на портале госуслуг Московской области.

По ученической транспортной карте действуют специальные тарифы, которые позволяют школьникам и студентам Подмосковья существенно экономить на проезде. Первые 35 поездок по карте оплачиваются со скидкой в 50% от действующего тарифа. С 36-й поездки скидка составляет 99%.