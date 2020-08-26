РИАМО - 26 авг. В столице из-за пожара в жилом доме в Можайском районе на улице Кубинка перекрыли движение трансопорта, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Из-за пожара на улице Кубинка движение в районе ЧП перекрыто (улица Кубинка, 4) и осуществляется по встречным полосам», — отмечается в материале.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Подробности происшествия устанавливаются.

По сведениям СМИ, пожар произошел из-за взрыва газа в одной из квартир.

Видео с места взрыва в жилом доме в Москве>>