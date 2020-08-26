РИАМО - 26 авг. В столице за прошедшие сутки выявили 640 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования составило 259 070, сообщает оперативный штаб Москвы.

За последние сутки в мегаполисе вылечились 1389 пациентов, всего число выздоровевших составляет 208 193. Также за сутки в городе скончались 11 человек с подтвержденными коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов составляет 4764 пациента.

В России за сутки зафиксировали 4 676 случаев заражения Covid-19 в 85 регионах. Скончались 115 пациентов, полностью выздоровело 6403 человека.

За весь период пандемии в стране зарегистрировано 970 865 случаев инфицирования, скончались 16 683 пациента, вылечились 786 150 человек.

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26 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Среднее число новых случаев Covid‑19 в столице сократилось на 4,4% за две недели. Пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 4 676 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 143 больных. В Москве - 640.

- 11 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4764 пациент с выявленным Covid-19.