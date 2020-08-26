РИАМО - 26 авг. Ремонт дорог в рамках подготовки к зиме выполнен в столице на 70%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Одна из задач – убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, так как она может стать причиной ДТП. В этом году запланированы работы на 923 объектах общей площадью свыше 18 миллионов квадратных метров», – уточнил Бирюков.

По его словам, сроки проведения ремонтных работ на объектах скорректированы и ведутся в соответствии с утвержденными графиками.

«Выполнены работы по ремонту 12,4 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия, в том числе на центральных улицах, Коровинском шоссе, участках Садового кольца, Кремлевской набережной, Крылатской и Молодогвардейской улицах», – подчеркнул заммэра.

Он добавил, что сейчас ведется ремонт дорог на Алтуфьевском шоссе, улицах Большая Академическая, 16-я Парковая, Миклухо-Маклая, Калужском шоссе и улице Лефортовский Вал.

После окончания ремонта на дороги будут нанесены осевые линии дорожной разметки, линии рядности, пешеходные переходы, стоп-линии, а также стрелы, дублирующие дорожные знаки и разметку остановок общественного транспорта.