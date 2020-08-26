РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 авг. В деревне Марусино подмосковных Люберец планируют создать виртуальный Дом культуры, сообщила депутат округа Мария Фомичева.

Накануне в деревне Марусино состоялась встреча с жителями по вопросу реализации пилотного проекта министерства культуры Московской области «Он-лайн ДК». На встрече присутствовали заместитель председателя комитета по культуре администрации городского округа Люберцы Валентина Шмыкова и директор Краковского культурного центра Елена Россо.

«Пришли к мнению, что новый проект «Он-лайн ДК» стоит попробовать запустить в деревне Марусино. Красковский культурный центр приступит к приобретению необходимого технического оборудования для реализации проекта», - написала Фомичева в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что для дальнейшего привлечения жителей предложено создать группу в WhatsApp «Он-Лайн ДК в Марусино».

Во время встречи одна жительница отметила, что не хватает живого общения и кружков оффлайн. Несколько представительниц молодых семей подчеркнули, что их дети могли бы заниматься творчеством и онлайн, а также английским языком.