Как законно озеленить двор в Москве

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Если вы хотите разбить во дворе клумбы, следует для начала созвать собрание, чтобы узнать, все ли собственники согласны. После того, как большинство выскажется «за», результаты голосования нужно отразить в протоколе ОСС. Там же можно отметить и другие организационные моменты, например, кто будет ухаживать за цветниками (по закону это обычно сотрудники УК, но этим могут заниматься и сами жители дома). Также необходимо установить дополнительное финансирование. Документ нужно отнести в управляющую компанию, управу или префектуру округа.

В этом году еще есть шанс попасть в программу благоустройства дворов. Чтобы это сделать, нужно подать протокол до 1 сентября, сообщили в пресс-службе столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства. Уже следующим летом сотрудники коммунальных служб разобьют клумбы.

Если же вдруг на публичной кадастровой карте вы видите, что участок при МКД не образован, любой собственник помещения в этом доме может обратиться в органы местного самоуправления с заявлением об образовании участка. Отказать вам будут не вправе, дополняет юрист.

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