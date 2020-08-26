Как законно озеленить двор в Москве

Законодательство
Согласно ст. 36 ЖК РФ земельный участок с элементами озеленения и благоустройства, на котором расположен дом, относится к общему имуществу собственников в многоквартирном доме (МКД), говорит ведущий юрист «Европейской юридической службы» Юрий Аванесов. Принятие решений о благоустройстве такого участка, в том числе о размещении, обслуживании и эксплуатации элементов озеленения и благоустройства, является исключительной компетенцией общего собрания собственников (ОСС) помещений в МКД (ст. 44 ЖК РФ).
Обращение в управляющую компанию
Если вы хотите разбить во дворе клумбы, следует для начала созвать собрание, чтобы узнать, все ли собственники согласны. После того, как большинство выскажется «за», результаты голосования нужно отразить в протоколе ОСС. Там же можно отметить и другие организационные моменты, например, кто будет ухаживать за цветниками (по закону это обычно сотрудники УК, но этим могут заниматься и сами жители дома). Также необходимо установить дополнительное финансирование. Документ нужно отнести в управляющую компанию, управу или префектуру округа.
В этом году еще есть шанс попасть в программу благоустройства дворов. Чтобы это сделать, нужно подать протокол до 1 сентября, сообщили в пресс-службе столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства. Уже следующим летом сотрудники коммунальных служб разобьют клумбы.
Если же вдруг на публичной кадастровой карте вы видите, что участок при МКД не образован, любой собственник помещения в этом доме может обратиться в органы местного самоуправления с заявлением об образовании участка. Отказать вам будут не вправе, дополняет юрист.
Организация высадки растений
Управляющая компания организует цветники особым способом. Специалисты изучают территорию и располагают их на участках, где нет подземных коммуникаций. В противном случае растения могут пострадать при земляных работах. В паспорт дворовой территории вносятся изменения – отмечается местонахождение клумб. Это дополнительная гарантия безопасности растений, например, так их точно не скосят.
Среди растений, которые могут высадить во дворе, есть как однолетние, так и многолетние. По данным пресс-службы департамента ЖКХ, на клумбах могут появиться такие «однолетники», как бархатцы, бегония, бальзамин, петуния, флоксы, георгины, алиссум, агератум, сальвия и прочие. Многолетние цветы представлены лобелией, аквилегией, садовой традесканцией, васильками.
Самовольная разбивка клумб
Многие люди самостоятельно разбивают палисадники, украшают дворы садовыми скульптурами и даже мягкими игрушками без согласования с управляющими органами. Однако, даже если соседи не против, стихийную клумбу могут скосить при стрижке газона или повредить во время ремонтных работ, если под ней находятся коммуникации. Кроме того, если у кого-то из жильцов есть, например, аллергия на пыльцу, или им не нравятся ваши посадки по иной причине, то соседи могут потребовать вернуть территории прежний вид, так как участок при МКД является землей общего пользования. Работы в этом случае придется оплатить из своего кармана либо провести их самостоятельно.
Посадка крупномеров
Без согласования с коммунальными службами не стоит сажать во дворе и большое дерево, например, березу или ель, так как оно может загородить свет соседям. Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» от 10 июня 2010 года N 64 (с изменениями на 27 декабря 2010 года), расстояние от стен домов до оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5 метров должно составлять не менее 5 метров. Для деревьев большего размера расстояние должно быть более 5 метров, а для кустарников – 1,5 метра. При этом кустарники не должны быть выше нижнего края оконного проема квартир, расположенных на первом этаже.
В случае самовольной посадки деревьев, они с большой долей вероятности не приживутся из-за проходящих под ним коммуникаций. К тому же растения могут повредить их корневой системой.
Для высадки крупномеров стоит обратиться в те же инстанции – УК, управу или префектуру округа, написать в Департамент природопользования. Также можно принять участие в акции «Миллион деревьев», проголосовав на портале «Активный гражданин». Акция проводится ежегодно, в 2020 году голосование уже завершилось – список дворов к озеленению в 2021 году сформирован. С планами по высадке деревьев и кустарников обычно можно ознакомиться на сайтах префектуры или управы.
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