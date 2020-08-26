РИАМО - 26 авг. Жилой дом загорелся на улице Кубинка в Можайском районе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.
«На улице Кубинка, дом 4, по предварительной информации, происходит возгорание в пятиэтажном жилом доме», — говорится в сообщении.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Подробности ЧП в настоящий момент устанавливаются.
По данным СМИ, пожар произошел в результате взрыва газа в одной из квартир.
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