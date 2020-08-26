РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 авг. Почти 80 человек и более 20 единиц техники тушили пожар на открытой площадке с мусором на площади 500 квадратных метров на Автозаводской улице в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Двадцать пятого августа в 21:50 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании мусора и экскаватора по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Автозаводская, дом 24, строение 1», — говорится в сообщении.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось возгорание мусора на открытой площадке и техники на площади 150 квадратных метров. В 01:02 пожар локализовали на площади 500 квадратных метров. Пострадавших в результате произошедшего нет.

«Привлекаемые силы и средства: 17 единиц техники, 55 человек, в том числе от МЧС: семь единиц техники, 23 человека», — заключается в материале.