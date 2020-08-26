РИАМО - 26 авг. В Москве и Московской области за ночь выпало до 7 миллиметров осадков, что составляет порядка 9% от месячной нормы августа, сообщил РИАМО в среду представитель центра погоды «Фобос».

Самое большое количество осадков зафиксировала метеостанция во Внукове, там выпало 7 миллиметров осадков.

«За ночь осадков в Московском регионе выпало немного. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала 2 миллиметра осадков, во Внукове — 7 миллиметров. Это максимальное значение», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Можайске метеостанция зафиксировала 2 миллиметра, а в Наро-Фоминске — 3 миллиметра осадков.

Норма осадков в августе составляет 77 миллиметров.

Ранее ГУ МЧС Подмосковья предупредило о дождях с грозами и усилении ветра до 15 метров в секунду до конца среды. Жителям напомнили, что во время грозы нельзя стоять под деревьями и купаться в водоемах.