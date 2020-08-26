РИАМО - 26 авг. Путепровод над железнодорожными путями Рижского направления Московской железной дороги возле станции Дедовск позволит сэкономить время в пути до полутора часов, сообщил журналистам в среду министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«По просьбе жителей мы завершили строительство большого проекта. Путепровод объединил две части города. Он позволит сократить время в пути на 30 минут, а кому-то и на полтора часа», — сказал Гержик.

Он отметил, что по просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьева работы выполнили с опережением графика. Таким образом, путепровод удалось открыть до начала нового учебного года.

Протяженность нового участка дороги составляет 2,2 километра, из них 130 метров — длина путепровода. Реализация данного проекта осуществляется с ноября 2018 года с целью улучшения транспортного сообщения между жилыми кварталами Дедовска.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и по поручению губернатора, к которому с соответствующей просьбой обратились жители Дедовска в 2016 году.