РИАМО - 26 авг. Около 370 реконструкторов воссоздадут антураж четырех исторических эпох в день рождения Москвы в музее-заповеднике «Коломенское», Измайловском парке, парке «Митино» и парке Победы в Зеленограде, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Исторические площадки в столичных парках будут работать 5 и 6 сентября с 10:00 до 22:00. На всех площадках будут соблюдать рекомендации по проведению массовых мероприятий в условиях коронавируса.

«Площадка в музее-заповеднике «Коломенское» преобразится в слободу XVII века, «населенную» представителями элитного военного подразделения – московскими стрельцами. Расхаживая по площадке, они продемонстрируют смотр государева войска, марши, различные маневры и технику владения оружием – бердышами, мушкетами, саблями, пиками», - говорится в сообщении.

Также там артиллеристы покажут зрителям, как заряжали старинные пушки. Узнать о ремесле в то время можно будет в мастерских кузнеца, ткача и кожевника. Можно будет посмотреть, как предки разгружали старинные лодки, а еще - услышать интересные истории о рыболовном деле и жизни купцов.

Посетителям Измайловского парка предложат «перенестись» в начало XIX века. Среди деревьев парка воссоздадут военный лагерь Отечественной войны 1812 года. Здесь представят для зрителей реконструкцию сражения на Березине.

С начальным этапом Первой мировой войны все желающие смогут познакомиться в парке «Митино». Там реконструируют военные действия на железной дороге.

«Участники программы расскажут гостям праздника о значении железных дорог в ту эпоху, военной медицине и первых месяцах войны – как Россия пыталась помочь Франции, а немцы перебрасывали силы на Восточный фронт», - уточняется в материале.

Штаб московского ополчения 1941 года возведут на площадке в парке Победы в Зеленограде. В штабе участники реконструкции будут вести запись добровольцев на фронт, а также проводить их ускоренную подготовку.

Посетители этой площадки увидят полевую кухню, пулеметные позиции, макеты оружия, применявшегося в годы Второй мировой войны и другое.