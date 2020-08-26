РИАМО - 26 авг. Арбитражный суд Москвы признал законными решение Московского областного управления ФАС о нарушении Московским государственным областным университетом (МГОУ) закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступило обращение РОО «Общественный контроль» о признаках нарушения законодательства в сфере закупок заказчиком при проведении электронного аукциона на поставку офисной бумаги для нужд вуза в 2019 году.

«Управлением принято решение о нарушении заказчиком законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок. Не согласившись с указанным решением, заказчик обратился в суд», — отмечается в материале.

Арбитражный суд Москвы отказал университету в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.