РИАМО - 26 авг. В столице за прошедшие сутки выздоровели 1389 пациентов после курса лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. <…> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в городе до 208 193», – сказала вице-мэр.

При выписке всем пациентам дают необходимые рекомендации. Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю в Москве составляет 0,26%. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в городе остается на низком уровне.

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26 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Среднее число новых случаев Covid‑19 в столице сократилось на 4,4% за две недели. Пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 4 676 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 143 больных. В Москве - 640.

- 11 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4764 пациент с выявленным Covid-19.