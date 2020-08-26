РИАМО - 26 авг. Жителей России собираются защитить от звонков банковских мошенников, технология блокировки будет создана и протестирована операторами связи и банками, пишет в среду газета «Известия».

Антифрод-система будет блокировать звонки мошенников клиентам от лица банков, а также вызовы от преступников, сделанные якобы от клиентов в кредитные учреждения. Проекты нормативных актов рассмотрели на рабочих группах «Нормативное регулирование цифровой среды» 14 и 18 августа.

«В ближайшее время Минэкономразвития внесет законопроекты-спутники на рассмотрение в правительство, а после одобрения — в Госдуму», — сообщил директор направления «Нормативное регулирование» организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.

По мнению сотрудников Минэкономразвития, банки сократят объем финансовых потерь от действий злоумышленников, а граждане получат дополнительное средство защиты от угрозы телефонного мошенничества. Если будет установлено, что функционирование антифрод-системы угрожает правам и свободам граждан, то эксперимент остановят.

Такие решения сегодня есть у всех операторов связи, и банки заинтересованы в технологии, но обмен данными при работе подобных систем пока нечетко прописан в законодательстве, отметил источник «Известий», близкий к одному из операторов.

Крупные операторы и банки планируют участвовать в эксперименте. Свое согласие уже дали МТС, «Мегафон», Tele2 и Ситибанк.

«Эффективность продукта может оказаться низкой — практика показывает: мошенники очень гибко адаптируются под вводимые ограничения, и есть вероятность, что они смогут найти способ «обойти» и такую защиту, — отметил партнер и руководитель направления по работе с операторами связи Deloitte в СНГ Антон Шульга.

Новая технология не сможет стопроцентно защитить от мошенников, уверен генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. Зачастую аферисты используют виртуальную телефонию. Это может привести к тому, что достоверность информации о благонадежности звонящего будет сложно гарантировать. Но воспользоваться такой системой для создания негативного образа действующей компании будет крайне легко.

В 2019 году общий объем хищений средств со счетов граждан РФ составил более 6,4 миллиарда рублей.