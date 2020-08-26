РИАМО – 26 авг. В подмосковных лесах с начала 2020 года произошло 164 пожара на площади 410 гектаров, всех их потушили на малых площадях в день обнаружения, сообщила в интервью РИАМО председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

«Возвращаясь опять к беспилотникам – с их помощью было выявлено 303 возгорания, но не все эти возгорания были на землях лесного фонда, либо это могли быть обычные дачники с шашлыками», — сказала Казимир.

Она уточнила, что в системе мониторинга есть несколько уровней обнаружения и тушения лесных пожаров. Так, возгорания в лесах обнаруживают с помощью авиапатрулирования, наземного патрулирования и видеомониторинга.

Казимир назвала самыми эффективными методами авиапатрулирование и видеомониторинг, так как они позволяют обнаруживать небольшие очаги возгорания и оперативно отправлять информацию в диспетчерскую службу, после чего для ликвидации возгорания выезжают расчетные силы.

Глава комитета также рассказала, что в Подмосковье на службе стоит одна из передовых систем - региональная диспетчерская служба (РДС).

«Она осуществляет мониторинг лесных пожаров с помощью видеокамер, которые покрывают 100% лесного фонда, мы интегрированы с системой-112, МЧС и принимаем вызовы о потерявшихся в лесах Подмосковья, помимо этого, РДС интегрирована с ГЛОНАСС», — отметила Казимир.

Она добавила, что система выстраивает кратчайший путь для техники, которая выезжает на место пожара.

Полную версию интервью читайте здесь>>