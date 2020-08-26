РИАМО – 26 авг. Почти в течение всего сентября в Подмосковье будет проходить акция по посадке деревьев, но она не будет массовой из-за эпидемиологической ситуации, сообщила в интервью РИАМО председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

«Мы будем сажать деревья своими силами без привлечения общественности, но запланированные объемы будут выполнены. Площадки уже определены, в скором времени они появятся на сайте rgis.mosreg.ru», — сказала Казимир.

По ее словам, если жители захотят присоединиться к акции, то они смогут принять участие небольшими группами при соблюдении всех необходимых требований. Для этого нужно будет предварительно созвониться с лесничеством.

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