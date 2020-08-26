РИАМО - 26 авг. Участники краудсорсинг-проекта «Культурное наследие: «Узнай Москву», который проходил с 5 по 13 августа, предложили свыше 400 идей по развитию одноименного портала, 67 из них реализуют, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Свыше 260 предложений связаны с обновлением разделов портала «Узнай Москву», более 160 — с доработкой и повышением удобства интерфейса и мобильного приложения. Предложенные идеи помогут узнать новые грани Москвы и организовать досуг для разных возрастных групп», — сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Также участники краудсорсинг-проекта предложили создать на портале раздел о закрытых для свободного посещения особняках и включить информацию о школьных музеях.

Еще на портале москвичи предложили создать новый раздел с идеями досуга для жителей и гостей столицы. Он будет содержать список наиболее интересных мероприятий в городе на сегодняшний день: афишу кино и театров, концерты, мастер-классы и другое.

С помощью мобильного приложения пользователи хотят получать push-уведомления о культурных мероприятиях в столице и дополнительные напоминания о них, если они оказываются менее чем в 500 метрах от их проведения.