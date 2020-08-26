РИАМО – 26 авг. В комитет лесного хозяйства Подмосковья с начала года поступило 545 обращений о заблудившихся в лесу, а за 17 дней августа поступило 92 таких обращения, чаще всего теряются люди старше 50 лет, сообщила в интервью РИАМО председатель ведомства Елена Казимир.

«Люди уходят в лес, не думая о мерах безопасности, о том, что с собой необходимо взять мобильный телефон, надеть одежду по сезону, максимально удобную обувь, возможно, взять лекарства и воду», — сказала Казимир.

Она отметила, что не все потерявшиеся смогли вернуться домой.

Тем, кто собирается посетить лес, напомнили, чтобы они заранее прорабатывали маршрут, не забывали взять воду, спички, заряженный телефон. Следует также предупредить о маршруте близких.

Казимир подчеркнула, что в случае потери ориентации на местности в лесу не стоит паниковать. Многим заблудившимся помогают знания из курса ОБЖ.

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