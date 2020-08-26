РИАМО - 26 авг. В столичные медицинские колледжи в текущем году заявления подали почти 40 тысяч абитуриентов, что в два раза больше, чем в 2019 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Коронавирус доказал, что основа здравоохранения — это в первую очередь люди. <…> Для подрастающего поколения медики стали достойными примерами истинного профессионализма и преданности своему делу — спасению жизней», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Больше всего заявлений подали на специальность «Сестринское дело», туда хотят поступить почти 70% абитуриентов. Примечательно, что самому старшему поступающему — 66 лет.

Подать заявление на поступление в медколледжи можно после девятого и 11-го класса. Абитуриенту необходимо прикрепить копии документа, удостоверяющего его личность, и документа об образовании. Результаты ЕГЭ для этого не нужны.

Зачисление на некоторые специальности требует вступительных испытаний. Так, поступающие на специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело» и «Акушерское дело», проходят тестирование психологической направленности, а на специальность «Стоматология ортопедическая» — творческое испытание.

Если численность поступающих превышает количество утвержденных мест, то вводится специальный рейтинг, показывающий, насколько абитуриент освоил программу, указанную в образовательном документе. Также учитывают индивидуальные достижения поступающего.