РИАМО - 26 авг. Директор института IT-университета «Синергия» Станислав Косарев объяснил, что не стоит хранить в телефоне СМС-сообщения с конфиденциальной информацией, например, уведомления от банков и пароли к личным кабинетам сервисов, сообщает агентство «Прайм».

«Важно своевременно удалять все пароли от банков, которые высылаются для подтверждения операций на списание. Не будет лишним и удалить сообщения со ссылками для доступа в личный кабинет. И пусть они одноразовые, но все же мошенники могут использовать и их», – заявил Косарев.

Не помешает удалить и те СМС-сообщения, которые могут содержать пароли от сайтов.

Он также отметил, что смартфон нужно защитить сложным паролем, установить на него разблокировку через отпечаток пальца или Face ID и всегда держать его в поле зрения.

Эксперт также призвал блокировать телефон даже во время обеда, когда гаджет находится на столе рядом с владельцем и другими людьми.