РИАМО – 26 авг. Человеческий фактор является основной причиной лесных пожаров в Подмосковье, возгорания чаще всего происходят из-за того, что люди не соблюдают требования пожарной безопасности, сообщила в интервью РИАМО председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

«Люди приходят в лес, жарят шашлыки, оставляют за собой угли, мусор, кидают спички, не понимая, насколько это опасно и как быстро распространяется огонь, особенно в весенний период, когда в лесах еще не взошла зеленая трава и очень много сухой подстилки», — сказала Казимир.

Она добавила, что огонь моментально разносится ветром. От одной брошенной спички может быть выжжено 10 гектаров.

«Безграмотность людей и безответственное отношение к элементарным правилам приводят к подобным катастрофическим последствиям», — подчеркнула Казимир.

По ее словам, из-за пандемии коронавируса число лесных пожаров не стало меньше, как ожидалось.

«Те безответственные люди, которые не соблюдали меры по самоизоляции, все равно шли в лес, к сожалению, не совсем адекватно и прилично вели себя в лесах, отсюда и последствия», — пояснила глава комитета.

Она уточнила, что в марте и апреле число пожаров незначительно увеличилось по сравнению с прошлым годом.

В Подмосковье с жителями ведут разъяснительные беседы о правилах поведения в лесу, информируют о требованиях пожарной безопасности с помощью видео и информационных листков. Кроме того, в регионе эффективно работает система мониторинга, так что большого количества лесных пожаров в этом году не ожидается.

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