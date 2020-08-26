РИАМО - 26 авг. С января по июль 2020 года индекс промышленного производства предприятий обрабатывающей промышленности столицы составил 103,5% к аналогичному периоду прошлого года, эта промышленность обеспечивает более 16% валового регионального продукта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всего за первые семь месяцев 2020 года предприятия обрабатывающих отраслей отгрузили товаров, выполнили работ и предоставили услуг почти на 3 триллиона рублей. Хотя пандемия стала большим вызовом, мы видим, что столичные компании динамично восстанавливаются и наращивают показатели работы», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Значительный рост объемов производства по сравнению с прошлым годом показали такие отрасли, как производство химических веществ и химических продуктов — рост на 172,1%, машин и оборудования — на 135,6%, лекарств — на 23,8%. Производство продуктов питания выросло на 9,8%.

Кроме того, ряд отраслей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили объем отгрузки товаров.

«Так, химических веществ и химических продуктов за семь месяцев было отгружено на 74,2 миллиарда рублей, что на 52% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В категории, куда входят такие машины и оборудование, как насосы, лифты, установки для фильтрования или очистки газов, объемы отгрузки тоже стабильно растут», — добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.