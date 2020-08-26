РИАМО – 26 авг. Беспилотники комитета лесного хозяйства Подмосковья помогают обнаружить очаги возгорания в лесах, особенно в трудноноступных местах, кроме того, беспилотники с тепловизорами помогают выявить пожары на торфяниках, сообщила в интервью РИАМО глава ведомства Елена Казимир.

«На сегодняшний день у нас 50 беспилотников: 29 единиц находятся в подведомственном учреждении «Центрлесхоз» и 21 единица используется в «Мособллесе». Мы активно начали использовать беспилотники на территории Московской области для охраны лесных массивов», — сказала Казимир.

Она уточнила, что с помощью беспилотников обнаруживают возгорания, особенно если это труднодоступные места, рассчитывают площадь возгорания, прогнозируют развитие событий.

«Также в нашем распоряжении есть два беспилотника с тепловизором. Эта технология позволяет обнаружить пожары на торфяниках. Визуально их заметить почти невозможно, но тепловизор позволяет нам определить, что очаг есть, и мы своевременно принимаем необходимые меры по недопущению возникновения пожара», — уточнила председатель комитета.

Она также рассказала, что комитет использует 27 лесопожарных станций, в состав которых входят 522 единицы техники. Эту технику используют при тушении пожаров.

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