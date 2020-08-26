РИАМО - 26 авг. Правоохранители из Серпухова задержали ранее судимого 18-летнего жителя Подольска и 21-летнего жителя Москвы, которых подозревают в ограблении салона сотовой связи, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленники вошли в салон сотовой связи на улице Ворошилова и попросили показать им два телефона. Когда продавец отвлекся, один из юношей схватил смартфоны, после чего они выбежали из магазина и скрылись», – уточняется в сообщении.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установили личности подозреваемых и задержали их. Молодые люди сообщили, что украденные смартфоны подарили близким.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Одному из злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, другой находится под домашним арестом.